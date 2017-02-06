Канадский теннисист попал судье в глаз в матче 1/8 Кубка Дэвиса

Канадский теннисист Денис Шаповалов дисквалифицирован на матче 1/8 Кубка Дэвиса против британца Кайла Эдмунда из-за случайного попадания мячом судье в глаз.

В ходе мачта Шаповалов проиграл обидное очко на своей подаче при счете 1:1. Разозлившись, он ударил мяч в сторону и случайно попал в лицо судье. Канадцу присудили техническое поражение, сообщает «Р-Спорт».

После инцидента рефери был доставлен в больницу, у него был диагностирован сильный отек левого глаза. Шаповалов официально принес извинения за этот инцидент.

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