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Встреча России, Турции и Ирана по Сирии началась в Астане

В заседании также участвуют эксперты ООН и Иордании

Заседание совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в Сирии началось в Астане.

Во встрече также принимают участие эксперты ООН и Иордании, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

Ранее на переговорах в столице Казахстана по сирийскому урегулированию 23-24 января страны-гаранты (Иран, Россия, Турция) договорились о трехстороннем механизме для контроля перемирия в Сирии.

Детали механизма и его реализацию планируется обсудить на первой встрече оперативной группы 6 февраля. Минобороны России заявило ранее, что такие встречи в Астане будут регулярными.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Встреча России, Турции и Ирана по Сирии началась в Астане

В заседании также участвуют эксперты ООН и Иордании

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