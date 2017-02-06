Российский турист заразился вирусом Зика в Мексике

Новый случай завоза вируса Зика зафиксирован в России, на этот раз из Мексики, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас зафиксирован новый случай завоза вируса Зика, турист вернулся из Мексики», — передает ее слова «РИА Новости».

В ноябре прошлого года Попова сообщала, что в России было 13 случаев завоза лихорадки Зика из зоны Карибского бассейна.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян. Она передается человеку через укус комара. Заболевание сопровождается повышением температуры, ознобом, болью в суставах и спине, сыпью на коже и быстрой утомляемостью.



Ранее Всемирная организация здравоохранения исключила вирус Зика из списка мировых угроз и присвоила ему долгосрочный статус.

