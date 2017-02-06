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Нападавшим на посольство РФ в Киеве предъявили заочные обвинения

Фигурантами дела стали шесть человек

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение шестерым фигурантам дел о нападениях на посольство РФ в Киеве в 2014 и 2016 годах.

Как сообщает пресс-служба ведомства, обвинения в нападении на посольство в 2014 году предъявлены активисту объединения «Свобода» Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову, а также бывшему депутату Верховной рады Украины Николаю Рудьковскому.

В рамках расследования второго нападения на посольство, которое произошло в 2016 году, «подтвердилась причастность к совершению преступления бывшего сотника «женской сотни» майдана Ирмы Крат и двух бывших бойцов батальона «Айдар» Сергея Новикова и Александра Высоты».

Всем фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений»).

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Нападавшим на посольство РФ в Киеве предъявили заочные обвинения

Фигурантами дела стали шесть человек

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