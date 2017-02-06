В Пензе проверят тепловые сети

Проверку тепловых сетей намерены провести в Пензе, чтобы определить степень износа и предотвратить возможное возникновение аварии на ТЭЦ. Об этом шла речь на оперативном совещании регионального правительства, которое провел вице-губернатор Пензы Валерий Савин. О ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1 отчитался исполняющий обязанности мэра Пензы Сергей Волков.

«Отсутствие тепла в отдельных квартирах связано, как правило, с завоздушиванием и работами технического характера. Прорывы ликвидированы, замерзших теплосетей нет. Представители компании «Т Плюс» заверяют, что принимают все меры, чтобы ситуация не повторилась», — цитирует Волкова ИА «Пенза-пресс».

По его словам, в ближайшее время в ряде квартир, в которых нет отопления по разным причинам, установят причину отсутствия тепла. Кроме этого, будет проведен перерасчет платы за отопление.

В свою очередь, зампредседателя правительства Дмитрий Семенов отметил, что на месте аварии закончен демонтаж обрушенных конструкций, сооружен временный купол над местом провала.

Напомним, обрушение кровли ТЭЦ-1 в Пензе на площади около 600 кв. м произошло 26 января. В результате погиб один человек.

Ранее сообщалось, что причинами произошедшего могли стать ремонтные работы и изношенность кровли, в результате чего произошли четыре прорыва на тепломагистралях города. Прорывы на теплосетях причинили значительный ущерб для 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах. Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах, в результате чего в городе с 27 по 30 января был введен режим ЧС.

На сегодняшний день коммунальщики завершили основные работы по устранению последствий аварии на теплосетях.

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