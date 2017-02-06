РАН признала гомеопатию лженаукой

Меморандум «О лженаучности гомеопатии» подготовила комиссия при президиуме Российской академии наук (РАН). Согласно тексту документа, объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии вступают в противоречие с известными законами биологии, химии и физики. Также в документе отмечается отсутствие экспериментальных подтверждений эффективности гомеопатии.

Как пишет газета «Коммерсант», комиссия порекомендовала Министерству здравоохранения отказаться от применения гомеопатических средств в государственных клиниках, а аптеки призвала не рекомендовать их покупателям и не выкладывать на прилавок наряду с традиционными медикаментами.

Также комиссия обратилась к ФАС России с просьбой защитить граждан от недобросовестной рекламы гомеопатических средств, сообщает «Русская планета».