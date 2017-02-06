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РАН признала гомеопатию лженаукой

Специалисты выявили противоречие с законами физики, химии и биологии в объяснении механизмов ее действия

Фото: TASS/DPA/Frank May

Меморандум «О лженаучности гомеопатии» подготовила комиссия при президиуме Российской академии наук (РАН). Согласно тексту документа, объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии вступают в противоречие с известными законами биологии, химии и физики. Также в документе отмечается отсутствие экспериментальных подтверждений эффективности гомеопатии.

Как пишет газета «Коммерсант», комиссия порекомендовала Министерству здравоохранения отказаться от применения гомеопатических средств в государственных клиниках, а аптеки призвала не рекомендовать их покупателям и не выкладывать на прилавок наряду с традиционными медикаментами.

Также комиссия обратилась к ФАС России с просьбой защитить граждан от недобросовестной рекламы гомеопатических средств, сообщает «Русская планета».

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

РАН признала гомеопатию лженаукой

РАН признала гомеопатию лженаукойСпециалисты выявили противоречие с законами физики, химии и биологии в объяснении механизмов ее действия

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