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В ДТП с автобусом под Саратовом погибли четыре человека

Жертвами автокатастрофы стали пассажиры легкового автомобиля

В Саратовской области в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля погибли четыре человека. Авария произошла около 6.00 мск в понедельник на 2-м км трассы Энгельс–Ершов.

Авария произошла на заснеженной трассе около села Пробуждение. Автобус «ПАЗ», в котором не было пассажиров, столкнулся с легковым Opel.

В результате лобового столкновения погибли четыре пассажира иномарки. Удар был настолько сильным, что трое мужчин и одна женщина скончались до прибытия экстренных служб.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», автобус возвращался за вахтовиками. По предварительным данным, водитель иномарки допустил столкновение с «ПАЗом». В настоящее время причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

В ДТП с автобусом под Саратовом погибли четыре человека

Жертвами автокатастрофы стали пассажиры легкового автомобиля

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