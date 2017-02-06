В ДТП с автобусом под Саратовом погибли четыре человека

В Саратовской области в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля погибли четыре человека. Авария произошла около 6.00 мск в понедельник на 2-м км трассы Энгельс–Ершов.

Авария произошла на заснеженной трассе около села Пробуждение. Автобус «ПАЗ», в котором не было пассажиров, столкнулся с легковым Opel.



В результате лобового столкновения погибли четыре пассажира иномарки. Удар был настолько сильным, что трое мужчин и одна женщина скончались до прибытия экстренных служб.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», автобус возвращался за вахтовиками. По предварительным данным, водитель иномарки допустил столкновение с «ПАЗом». В настоящее время причины и обстоятельства ДТП выясняются.

