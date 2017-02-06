Морозы до минус 25 градусов ожидают москвичей в начале недели

Первая половина недели в Москве отметится холодами, температура опустится до минус 25 градусов.

По данным метеорологов, в ночь на вторник в Москве ожидается минус 18–20 градусов, по области — до минус 17–22 градусов, местами до минус 25 градусов. Во вторник днем будет минус 15–17 градусов, по области — минус 14–19 градусов.



Среда станет самым холодным днем недели: ночью минус 21–23 градуса в столице и минус 20–25 градусов по области. Днем немного потеплеет — до минус 12–14 градусов в столице и до минус 11–16 градусов в Подмосковье.

«Понедельник, вторник и среда пройдут под знаком скандинавского антициклона, который принесет в столицу очень низкий температурный фон, на 10 градусов ниже, чем положено в это время года. Зато погода будет солнечной и без осадков», — сообщили в погодном центре «Фобос».

Начиная с четверга в столице начнет теплеть. Ночью столбики термометров опустятся до минус 12–17 градусов, днем будет минус 5–10 градусов.

Остаток недели будет пасмурным, местами слабый снег и температура вернется в рамки нормы: ночью минус 7–12 градусов, днем минус 2–7 градусов, передает «РИА Новости».