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Владельца частной клиники избили до смерти на западе Москвы

Мужчина скончался по дороге в больницу

Двое неизвестных избили 58-летнего владельца частной клиники на западе Москвы и скрылись. От полученных травм мужчина скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Бизнесмена, истекающего кровью, обнаружили на Малой Филевской улице возле дома 22.  Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму. Мужчина скончался в машине скорой помощи, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, передает Life.ru. 

Следствие проводит проверку по факту произошедшего. Идет розыск нападавших.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Владельца частной клиники избили до смерти на западе Москвы

Мужчина скончался по дороге в больницу

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