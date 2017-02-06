Владельца частной клиники избили до смерти на западе Москвы

Двое неизвестных избили 58-летнего владельца частной клиники на западе Москвы и скрылись. От полученных травм мужчина скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Бизнесмена, истекающего кровью, обнаружили на Малой Филевской улице возле дома 22. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму. Мужчина скончался в машине скорой помощи, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, передает Life.ru.



Следствие проводит проверку по факту произошедшего. Идет розыск нападавших.

