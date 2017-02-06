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ЛДПР предлагает отменить уголовное наказание за нарушения на митингах

Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму

Депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Сергей Иванов и Андрей Свинцов разработали законопроект, который отменяет уголовное преследование за систематические нарушения на митингах. Инициативу внесут на рассмотрение Госдумы 5 февраля.

Речь идет о том, чтобы исключить из Уголовного кодекса РФ статьи 212.1 «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Авторы отмечают, что «формальным основанием для назначения наказания по статье 212.1 УК РФ является лишь факт неоднократного нарушения положений статьи 20.2 КоАП РФ безотносительно к тому, кем — участником или организатором публичного мероприятия эти нарушения допущены».

Авторы инициативы также добавляют, что формулировка статьи 212.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность лица, которое уже понесло ответственность в порядке, установленном КоАП РФ. В статье 50 Конституции Российской Федерации содержится запрет повторного наказания за один проступок: «Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление», — передает ТАСС.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

ЛДПР предлагает отменить уголовное наказание за нарушения на митингах

Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму

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