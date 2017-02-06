Делегация депутатов Госдумы прибыла в Сирию

Группа депутатов Государственной Думы прилетела в Сирию. В ходе визита планируются встречи с руководством парламента страны и президентом Башаром Асадом.

В состав делегации входят координатор группы дружбы с парламентом Сирии Дмитрий Саблин («Единая Россия»), глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ), зампред комитета нижней палаты российского парламента по информационной политике Александр Ющенко (КПРФ), а также российские медики, передает «РИА Новости».

«Мы считаем, что сейчас исключительный момент для нашей делегации в связи с началом примирения, достигнутого в Астане, и предстоящими переговорами в Женеве, наступает пора новых задач для поствоенной истории Сирии», — заявил журналистам Гаврилов.

Депутат напомнил, что Россия передала Сирии проект новой конституции. Он отметил, что парламентарии в ходе визита будут обсуждать вопросы политического устройства Сирии, а также собираются встретиться с представителями НКО и лидерами основных конфессий.

По словам Гаврилова, российская делегация также передаст гуманитарную помощь для школ Сирии, в том числе продукты питания и лекарства.