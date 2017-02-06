Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Делегация депутатов Госдумы прибыла в Сирию

В ходе визита планируются встречи с руководством парламента страны и президентом Башаром Асадом

Группа депутатов Государственной Думы прилетела в Сирию. В ходе визита планируются встречи с руководством парламента страны и президентом Башаром Асадом.

В состав делегации входят координатор группы дружбы с парламентом Сирии Дмитрий Саблин («Единая Россия»), глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ), зампред комитета нижней палаты российского парламента по информационной политике Александр Ющенко (КПРФ), а также российские медики, передает «РИА Новости».

«Мы считаем, что сейчас исключительный момент для нашей делегации в связи с началом примирения, достигнутого в Астане, и предстоящими переговорами в Женеве, наступает пора новых задач для поствоенной истории Сирии», — заявил журналистам Гаврилов.

Депутат напомнил, что Россия передала Сирии проект новой конституции. Он отметил, что парламентарии в ходе визита будут обсуждать вопросы политического устройства Сирии, а также собираются встретиться с представителями НКО и лидерами основных конфессий.

По словам Гаврилова, российская делегация также передаст гуманитарную помощь для школ Сирии, в том числе продукты питания и лекарства.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Делегация депутатов Госдумы прибыла в Сирию

В ходе визита планируются встречи с руководством парламента страны и президентом Башаром Асадом

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Заявление Сергея Лаврова, 15-я кинопремия «Золотой орел», экспериментальная выставка японского художника в Пушкинском музее и другие события недели

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Инфографика

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

О соотношении трудоспособного и нетрудоспособного населения страны, средней продолжительности жизни и времени выхода на пенсию — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке