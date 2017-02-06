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В Архангельске усилили надзор по борьбе с нелегальными такси

Региональный минтранс выдал порядка 1200 официальных разрешений на перевозку пассажиров

Власти Архангельска усилили системную работу по проверке законности перевозок в сфере пассажирского такси. Рейды, организуемые министерством транспорта Архангельской области совместно с ГИБДД, стали регулярными.

За последнее время региональный минтранс выдал порядка 1200 официальных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа в легковом такси. При этом, как утверждают специалисты ведомства, количество нелегальных такси, работающих в регионе, в разы превышает число законопослушных перевозчиков. Поэтому работа с нарушителями будет усиливаться, сообщает News29.ru.

По словам консультанта министерства транспорта региона Олега Белозерова, самыми распространенными нарушениями со стороны таксистов являются отсутствие опознавательного оранжевого фонаря на крыше и так называемых шашечек на бортах автомобиля.

Кроме того, немаловажной проблемой является и тот факт, что большинство работающих сегодня диспетчерских служб не несут никакой ответственности за перевозку, а только передают таксистам информацию о пассажирах.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

В Архангельске усилили надзор по борьбе с нелегальными такси

Региональный минтранс выдал порядка 1200 официальных разрешений на перевозку пассажиров

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