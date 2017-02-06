Квартирных воров задержали в Москве с поличным в погоне. Видео

Полиция с поличным задержала троих граждан, подозреваемых в серии квартирных ограблений на востоке и юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.



Преступников задержали после того, как они ограбили одну из квартир на улице Вешняковской. Грабители проникли в подъезд многоэтажного дома, взломав дверь, затем они также взломали входную дверь одной из квартир, вынесли из нее имущества более чем на 80 тыс. рублей и попытались скрыться с места преступления на автомобиле.



Однако сотрудники полиции погнались за преступниками. Стражам порядка во время погони пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. Уходя от погони, злоумышленники на полном ходу врезались в автобус.



РЕН ТВ опубликовал видеокадры момента, когда преступников блокировали сотрудники полиции.

Воров задержали, а похищенное ими имущество изъяли, передает телеканал «360».



Суд заключил злоумышленников под стражу. Следственные органы выясняют причастность грабителей к совершению других преступлений, а также места хранения и сбыта ранее похищенного ими имущества.



Все задержанные являются жителями Московской области, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Двое из них ранее были судимы.