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Квартирных воров задержали в Москве с поличным в погоне. Видео

Подозреваемых в серийных кражах грабителей суд заключил под стражу

Полиция с поличным задержала троих граждан, подозреваемых в серии квартирных ограблений на востоке и юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Преступников задержали после того, как они ограбили одну из квартир на улице Вешняковской. Грабители проникли в подъезд многоэтажного дома, взломав дверь, затем они также взломали входную дверь одной из квартир, вынесли из нее имущества более чем на 80 тыс. рублей и попытались скрыться с места преступления на автомобиле.

Однако сотрудники полиции погнались за преступниками. Стражам порядка во время погони пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. Уходя от погони, злоумышленники на полном ходу врезались в автобус.

РЕН ТВ опубликовал видеокадры момента, когда преступников блокировали сотрудники полиции.

Воров задержали, а похищенное ими имущество изъяли, передает телеканал «360».

Суд заключил злоумышленников под стражу. Следственные органы выясняют причастность грабителей к совершению других преступлений, а также места хранения и сбыта ранее похищенного ими имущества.

Все задержанные являются жителями Московской области, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Двое из них ранее были судимы.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Квартирных воров задержали в Москве с поличным в погоне. Видео

Подозреваемых в серийных кражах грабителей суд заключил под стражу

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