«Жизнь в движении» доступна всем

О том, что движение — это жизнь, знают все. Но лишь немногие понимают, какие трудности порой приходится преодолевать, чтобы просто встать на ноги. Напомнить об этом, а главное, оказать помощь детям с ограниченными возможностями взялись известные актеры, принявшие участие в благотворительном концерте «Жизнь в движении» на сцене Театра Наций.



— Проводить на нашей сцене эти концерты — большая честь, — сказал «Известиям» худрук Театра Наций Евгений Миронов. — Мы с коллегами-актерами перестали разделять, у кого какой фонд и кому он помогает. Мы все здесь — фонд нашей помощи. У всех детей одни и те же мечты — бегать, играть в футбол, рисовать. Просто кому-то достичь этого несколько сложнее. Сегодня мы в четвертый раз собрались, чтобы помочь им осуществить эти мечты. В том, что они сбудутся, мы не сомневаемся.



На сцене — реальные истории необыкновенных детей, их сложный, часто болезненный путь к мечте, к обретению безграничных возможностей. Право солировать в концерте отдано непосредственным героям — каждый из них своим выступлением доказывает, что физические недостатки не являются препятствием для достижения высоких результатов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Пианист Алексей Романов, художница Аня Злобина, финалистка проекта «Синяя птица» Гера Аристова, спевшая под аккомпанемент композитора Игоря Николаева... Эти и другие выступления расторгали присутствующих до слез. Завершил программу победитель шоу «Голос. Дети» Даниил Плужников.



— Я знаю многих людей, которые не живут полноценной физической жизнью. Они отчаялись, у них отсутствует энергия. Часто они, как самоубийцы, хоронят себя заживо. А наши герои, несмотря на все трудности, сильные. От них надо заряжаться энергией и светом, у них учиться жить. Что мы, как правило, и делаем, — рассказала «Известиям» актриса Ирина Пегова.



В концерте также приняли участие прима-балерина Большого театра Анна Антоничева, балет «Тодес», музыкальный театр «Домисолька» и другие творческие коллективы.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Все сборы с концерта «Жизнь в движении» будут направлены на поддержку детей с физическими ограничениями, а точнее — на исполнение их заветной мечты в рамках программы «Хочу ходить». Для одних детей «Хочу ходить» — это возможность приобрести необходимые протезы и встать на ноги, для других — сделать первый шаг и выйти из детского дома, из зоны изоляции. Выйти в общество, в полноценную самостоятельную жизнь.