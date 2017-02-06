Путин вручил награды молодым ученым за инновации

Указ о вручении молодым ученым президентских премий в области науки и инноваций за 2016 год подписал российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Согласно тексту документа, премии удостоились научные сотрудники Курчатовского института Дмитрий Блау, Станислав Пославский и Елена Лущевская за «исследования кварк-глюонной плазмы с использованием мегаустановок, а также создание основ новой высокопроизводительной системы компьютерной алгебры», сообщает телеканал «Звезда».

Также премию получил ведущий сотрудник РАН Александр Гайфуллин за «решение фундаментальных задач теории изгибаемых многогранников», которая позволила создать основу для развития робототехники. Также награды присудили кандидатам биологических наук Алексею Дмитриеву и Анне Кудрявцевой, а также кандидату физико-математических наук Илье Романченко.

