Deutsche Bank выкупил полосы крупнейших газет, чтобы извиниться

В минувшие выходные руководство Deutsche Bank выкупило рекламные полосы всех крупных газет Германии, чтобы принести извинения за «серьезные просчеты».



Судебные дела прошлых лет стоили Deutsche Bank «репутации и доверия», а издержки с 2015 года, когда банк возглавил Джон Крайан, составили примерно 5 млрд евро ($5,4 млрд), передает Bloomberg.



От лица руководства банка Крайан заявил, что глубоко сожалеет о том, что «действия банка» в отношении сделок с ипотечными бумагами США «не соответствовали стандартам» и были «неприемлемыми».



Он добавил, что руководство «сделает всё возможное, чтобы подобное не повторилось».

