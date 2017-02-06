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Deutsche Bank выкупил полосы крупнейших газет, чтобы извиниться

Речь идет о действиях банка в отношении сделок с ипотечными бумагами США

В минувшие выходные руководство Deutsche Bank выкупило рекламные полосы всех крупных газет Германии, чтобы принести извинения за «серьезные просчеты».

Судебные дела прошлых лет стоили Deutsche Bank «репутации и доверия», а издержки с 2015 года, когда банк возглавил Джон Крайан, составили примерно 5 млрд евро ($5,4 млрд), передает Bloomberg.

От лица руководства банка Крайан заявил, что глубоко сожалеет о том, что «действия банка» в отношении сделок с ипотечными бумагами США «не соответствовали стандартам» и были «неприемлемыми».

Он добавил, что руководство «сделает всё возможное, чтобы подобное не повторилось».

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Deutsche Bank выкупил полосы крупнейших газет, чтобы извиниться

Речь идет о действиях банка в отношении сделок с ипотечными бумагами США

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