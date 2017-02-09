Образы оттепели

В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка, посвященная памяти Игоря Гневашева «Я знаю их…». В основе экспозиции — снимки деятелей советского кино, которые оставил после себя лауреат премии «Золотой глаз России».

Игорь Гневашев пришел в фотожурналистику в оттепельную пору. Однако в 1964 году издания, для которых он снимал, — «Советский Союз», «Огонек», «Комсомолка» — еще не были готовы к его правдивым кадрам с «непричесанными» героями. Тогда кто-то из друзей привел Игоря в кино, тем самым определив основное направление большей части его творчества. Почти 20 лет мастер проработал в журналах «Советский экран» и «Советский фильм», превращая фотографии со съемок в визитные карточки будущих киношедевров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Белом зале галереи выставлено более 40 самых известных работ мастера. Почти неузнаваемый Никита Михалков — молодой, с роскошными черными усами. Марина Влади в компании Макса Леона, Леонид Гайдай и Сергей Филиппов, Александр Абдулов, Олег Янковский, Юрий Никулин, Марчелло Мастроянни… На фотографиях Гневашева время как будто останавливается — кажется, что герои прошлого не ушли, а просто живут где-то рядом, в другом измерении.

Игорю Гневашеву довелось работать на одной площадке с Андреем Тарковским, Эльдаром Рязановым, Сергеем Бондарчуком, Василием Шукшиным и другими великими режиссерами. Во время рутинного съемочного процесса он умудрялся поймать в кадр комические моменты, делавшие его снимки яркими и живыми. Одной из таких работ, бесспорно, стал «Последний штрих», сделанный во время съемок фильма «Мертвые души», — одетые во фраки и бальные платья скучающие актеры ждут, пока пожилая уборщица протрет шваброй пол.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Иногда его находки использовались режиссерами. Многие помнят сцену в комедии «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь Иоанн, сидя на тахте, пытается освоить невиданную ранее диковинку — кассетный магнитофон. Игорь Гневашев увидел, как Юрий Яковлев в «царском» гриме слушал кассетник, и снял этот момент. Режиссер Леонид Гайдай, обожавший импровизации, увидел фото и с восторгом произнес: «Вот это мы и закрепим!»

Но не только кадрами со съемок примечателен архив корреспондента. Весомую часть выставки составляют репортажные снимки, вызывающие, пожалуй, даже больший интерес. В работах «По следу», «Отец и сын», «Первенец» чувствуется острый взгляд автора, чуткого к самым разным событиям жизни — без лакировки и приукрашивания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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