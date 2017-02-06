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Кремль: Россия будет развивать сотрудничество с Ираном

Совместная работа продолжается, несмотря на разность позиций РФ и США

Россия намерена продолжать развивать отношения с Ираном и не считает это государство террористическим.

Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран является «террористическим государством номер один», заявив, что в Москве не согласны с подобной постановкой вопроса.

«Вы знаете, что РФ имеет партнерские добрые отношения с Ираном, мы взаимодействуем по целому ряду вопросов, мы дорожим нашими отношениями в торгово-экономической области и надеемся на их дальнейшее развитие», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента также напомнил о том, что позиции Москвы и Вашингтона диаметральным образом расходятся по целому ряду вопросов международной и региональной политики. Однако это не может служить препятствием для того, чтобы выстраивать коммуникации и прагматические вызаимовыгодные отношения между РФ и США.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Кремль: Россия будет развивать сотрудничество с Ираном

Совместная работа продолжается, несмотря на разность позиций РФ и США

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