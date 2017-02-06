Кремль: Россия будет развивать сотрудничество с Ираном

Россия намерена продолжать развивать отношения с Ираном и не считает это государство террористическим.



Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.



Представитель Кремля прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран является «террористическим государством номер один», заявив, что в Москве не согласны с подобной постановкой вопроса.



«Вы знаете, что РФ имеет партнерские добрые отношения с Ираном, мы взаимодействуем по целому ряду вопросов, мы дорожим нашими отношениями в торгово-экономической области и надеемся на их дальнейшее развитие», — подчеркнул Песков.



Пресс-секретарь президента также напомнил о том, что позиции Москвы и Вашингтона диаметральным образом расходятся по целому ряду вопросов международной и региональной политики. Однако это не может служить препятствием для того, чтобы выстраивать коммуникации и прагматические вызаимовыгодные отношения между РФ и США.

