Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Петрозаводск, Выборг и Дмитров возглавили топ городов воинской славы

Он был составлен на основе брони местных гостиниц на 23 февраля

Составлен рейтинг популярных у туристов городов воинской славы России. Исследование провел портал RoomGuru.ru.

Первые три места занимают Петрозаводск, Выборг и Дмитров. Проживание в гостинице Выборга обойдется в среднем в 3 тыс. рублей в сутки, в Дмитрове — в 2930 рублей, а в Петрозаводске — в 2720 рублей в сутки.

В десятку также вошли Орел, Белгород, Псков, Архангельск, Владивосток, Хабаровск и Воронеж.

В частности, Воронеж занимает седьмую строчку рейтинга популярных у туристов городов воинской славы России. Сутки в гостинице этого города обойдутся в 2650 рублей, — сообщает РИА «Воронеж».

Дешевле всего будет провести сутки в гостинице Белгорода. В среднем это будет стоить 2200 рублей.

Агентство напоминает, что всего в России 45 городов воинской славы. В каждом городе 23 февраля будет широко отмечаться, пройдут массовые мероприятия и прогремят салюты.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Петрозаводск, Выборг и Дмитров возглавили топ городов воинской славы

Он был составлен на основе брони местных гостиниц на 23 февраля

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке