Петрозаводск, Выборг и Дмитров возглавили топ городов воинской славы

Составлен рейтинг популярных у туристов городов воинской славы России. Исследование провел портал RoomGuru.ru.

Первые три места занимают Петрозаводск, Выборг и Дмитров. Проживание в гостинице Выборга обойдется в среднем в 3 тыс. рублей в сутки, в Дмитрове — в 2930 рублей, а в Петрозаводске — в 2720 рублей в сутки.



В десятку также вошли Орел, Белгород, Псков, Архангельск, Владивосток, Хабаровск и Воронеж.

В частности, Воронеж занимает седьмую строчку рейтинга популярных у туристов городов воинской славы России. Сутки в гостинице этого города обойдутся в 2650 рублей, — сообщает РИА «Воронеж».

Дешевле всего будет провести сутки в гостинице Белгорода. В среднем это будет стоить 2200 рублей.

Агентство напоминает, что всего в России 45 городов воинской славы. В каждом городе 23 февраля будет широко отмечаться, пройдут массовые мероприятия и прогремят салюты.