Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Александр Бородюк может вернуться в РФС

Экс-тренеру национальной сборной прочат место спортивного директора организации

Фото: РИА НОВОСТИ/Александр Вильф

Новым спортивным директором Российского футбольного союза (РФС) может стать бывший тренер национальной команды Александр Бородюк. По информации «Известий», представители союза уже провели переговоры с 54-летним специалистом и сошлись во мнениях по большинству вопросов, касающихся будущей работы департамента. Однако окончательное решение предстоит принять президенту РФС Виталию Мутко.

— Пока что-либо говорить на эту тему рано. У нас сформировался список кандидатов на должность спортивного директора, — заявил «Известиям» первый вице-президент РФС Никита Симонян. — Уже были проведены консультации на всех уровнях, но окончательный выбор — за президентом РФС.

Сам Александр Бородюк отказался комментировать свое возможное возвращение в Российский футбольный союз.

Александр Бородюк работал в системе РФС в 2002–2012 годах — на протяжении 10 лет он являлся вторым тренером национальной сборной России, ассистируя Валерию Газзаеву, Георгию Ярцеву, Юрию Семину, Гусу Хиддинку и Дику Адвокату. После увольнения Семина в 2006 году он временно исполнял обязанности главного тренера, проведя во главе национальной команды два товарищеских матча. При участии Александра Бородюка наша сборная вышла в полуфинал чемпионата Европы 2008 года и в финальную часть чемпионатов Европы 2004 и 2012 годов.

Также в 2006 году специалист работал главным тренером молодежной сборной России. Под его руководством молодежка оказалась в шаге от финала Евро-2007, который являлся отборочным этапом перед Олимпийскими играми-2008 в Пекине. В стыковых матчах соперником России стала Португалия. Первую игру дома подопечные Александра Бородюка выиграли со счетом 4:1, но затем главный тренер был отозван из молодежки по требованию Хиддинка. В итоге молодежная сборная не смогла удержать преимущество, со счетом 0:3 проиграла ответный выездной матч и не попала в финальную часть чемпионата.

По мнению президента московского «Торпедо», бывшего генерального директора РФС Александра Тукманова, кандидатура Александра Бородюка может стать для футбольного союза оптимальной.

— Если РФС сделает выбор в пользу Бородюка и он согласится, думаю, это будет правильный выбор, — сказал «Известиям» Александр Тукманов. — На мой взгляд, Александр Генрихович с этой работой справится. Он «футбольный человек», знает сильные и слабые стороны всего нашего футбольного хозяйства. Прежде всего спортивному директору РФС нужно будет в плотном контакте работать с клубами, из которых комплектуются сборные. Цели и задачи молодежных и юношеских команд в целом понятны: обеспечивать кадрами сборную России. Спортивный директор должен этот процесс координировать, и я думаю, что Бородюк сможет привнести в это дело свои идеи. От резерва зависит выступление главной сборной страны — где-то надо брать молодых футболистов, обкатывать их на международном уровне. И здесь очень важна роль молодежных и юношеских сборных, поскольку в наших клубах большинство позиций зачастую занимают иностранцы. Задача перед спортивным департаментом РФС в этих условиях стоит непростая.

После ухода из сборной по окончании Евро-2012 Александр Бородюк стал спортивным директором московского «Динамо», но покинул этот пост через четыре месяца. В июне 2013 года Александр Тукманов назначил его на аналогичную должность в «Торпедо». Через три месяца, после неудачного старта сезона в ФНЛ, пост главного тренера «автозаводцев» покинул Владимир Казаков. Вскоре эта работа была поручена Бородюку.

В ходе сезона-2013/2014 он сумел поднять «Торпедо» в зону стыковых матчей за право выступать в РФПЛ. По итогам переходных игр с «Крыльями Советов» (2:0, 0:0) под руководством Александра Бородюка черно-белые вернулись в высший эшелон российского футбола после восьмилетнего перерыва. 

В декабре 2015 года Александр Бородюк подписал трехлетний контракт с казахстанским «Кайратом». В марте 2016 года клуб из Алма-Аты стал победителем  национального Суперкубка, но через месяц после этого тренер расторг контракт по собственному желанию.

31 января пост спортивного директора РФС покинул Николай Писарев, занимавший эту должность с 2010 года. За это время возглавляемая им молодежная сборная России впервые за 15 лет вышла в финальную часть чемпионата Европы, а юношеская сборная 1996 года рождения под руководством Дмитрия Хомухи выиграла золото Евро среди 17-летних и серебро среди 19-летних. 

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Александр Бородюк может вернуться в РФС

Александр Бородюк может вернуться в РФСЭкс-тренеру национальной сборной прочат место спортивного директора организации

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке