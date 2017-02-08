РФС продвинет футбол в общеобразовательные школы

9 февраля состоится первое заседание обновленного комитета массового футбола Российского футбольного союза (РФС). Одним из пунктов его повестки должен стать вопрос «О реализации проекта УЕФА «Футбол в школе». В России сегодня уже существует разработанный Минобрнауки проект «Футбол в образовании», реализацией которого занимается ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» (ФЦОМОФВ). По словам главы департамента по проведению соревнований РФС, ответственного секретаря комитета массового футбола Владимира Олексина, который выступит на заседании с докладом, подписание соглашения о совместной деятельности РФС и ФЦОМОФВ даст толчок развитию детского футбола в нашей стране.



— В России сегодня функционируют 2,4 тыс. футбольных школ и отделений футбола детско-юношеских спортивных школ, — рассказал «Известиям» Владимир Олексин. — В подавляющем большинстве это государственные организации дополнительного образования. 1203 школы и отделения, в которых обучаются 240,5 тыс. человек, находятся в ведении Министерства спорта. Еще 1157 (160 тыс. учащихся) — в ведении Минобрнауки РФ. 40 детских футбольных школ (11,5 тыс. учащихся) — частные. Около 200 школ участвуют в межрегиональных и финальных этапах всероссийских соревнований под эгидой РФС. Однако основной потенциал заложен все-таки в общеобразовательных школах, которых в России 40,5 тыс. и где обучаются 14,492 млн человек. В большинстве из них учителя физкультуры проводят внеурочные занятия по футболу с ребятами, которые не попали в спортивные школы, но хотят играть и стремятся совершенствоваться. В ряде общеобразовательных школ проводятся регулярные уроки физкультуры с изучением элементов игры в футбол. Важно осуществить мониторинг школ, имеющих такие секции футбола — разобраться, проводятся ли межшкольные соревнования, либо где-то необходимо их инициировать. Необходимо понимать, участвуют ли ребята, посещающие секции футбола, в соревнованиях «Кожаный мяч» и «Мини-футбол — в школу», в какой помощи нуждаются преподаватели физкультуры (методическая литература, семинары повышения квалификации) и как часто дети из секций футбола переходят в спортивные и футбольные школы.

Ключевой задачей, по словам ответственного секретаря комитета, является учет всех занимающихся в секциях футбола и предоставление им возможности дистанционно заявиться, а затем участвовать в соревнованиях, что возможно только с применением интернет-технологий. Эту работу комитет массового футбола РФС во главе с его председателем Сергеем Анохиным планирует осуществить совместно с профильной структурой Минобрнауки — Федеральным центром организационно-методического обеспечения физического воспитания.

В самом центре также отметили необходимость методической помощи школьным преподавателям физкультуры.

— Учитель физической культуры определяет, какие виды спорта будут преподаваться в школе, исходя из своих возможностей, возможностей материальной базы образовательной организации, а также климатических условий и национальных особенностей, — рассказала «Известиям» методист ФЦОМОФВ Инна Бегун. — С учетом этих факторов учитель физкультуры составляет рабочую программу, которую утверждает директор школы. Но может получиться, что среди детей большинство желает глубоко погрузиться в тот вид спорта, которого нет в этом списке. Например, учитель физкультуры, будучи легкоатлетом по спортивной специализации, не сможет на должном уровне преподавать футбол. Он может дать ученикам хорошую общефизическую подготовку, обучить их приемам остановки мяча, но для более глубокого погружения в предмет ему нужно пройти соответствующие курсы. Для этого и существует образовательный проект «Футбол в образовании», который РФС собирается реализовать совместно с Центром организационного-методического обеспечения физического воспитания. Сейчас в наших школах не хватает преподавателей, которые могли бы не просто дать детям попинать мяч, а вывести их на более высокий уровень игровой подготовки.

В центре отметили и возможности, которые открываются для детей, по разным причинам не сумевших попасть в специализированные ДЮСШ.

— Ребенок может любить футбол и мечтать заниматься им на профессиональном уровне, но по каким-либо критериям в раннем возрасте не попасть в специализированные футбольные школы, — заметила замдиректора ФЦОМОФВ Марина Анисимова. — А при должном уровне преподавания футбола в общеобразовательных школах он сможет, занимаясь в секции, участвовать в соревнованиях по массовому футболу, где его могут заметить специалисты из тех же специализированных школ. Совместно с РФС мы хотим систематизировать процесс мониторинга успехов таких детей, чтобы дать им шанс проявить себя на более высоком футбольном уровне.

По словам представителей центра, сотрудничество с РФС в рамках проекта «Футбол в образовании» и программ УЕФА может вывести преподавательский состав на качественно новый уровень в сфере футбола.

— Образование должно быть не только для обучающихся, но и для родителей, и для педагогического коллектива, — резюмировал руководитель отдела ФЦОМОФВ Борис Широбоков. — Мы рассчитываем на помощь футбольного союза по обучению наших специалистов более углубленным методикам, разработанным РФС, УЕФА и ФИФА. Задачи, которые стоят перед нами, — разработка и апробация учебных программ на основе футбола, а также организация мероприятий по повышению компетенции педагогов: мастер-классы, семинары, круглые столы, веб-консультации и т.д.

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