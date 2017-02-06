Инфляционные ожидания опустились до минимума с июля 2014-го

Инфляционные ожидания населения и участников рынка в январе этого продолжили снижаться, констатируют в ЦБ. По данным регулятора, прогнозы темпов роста цен на ближайшие 12 месяцев достигли минимума с июля 2014-го – 11,5%.

Прямая оценка ожидаемой инфляции в январе 2017 года снизилась на 0,9 процентного пункта, свидетельствуют результаты опроса «инФОМ», проведенного для Центробанка.

«В динамике инфляционных ожиданий сохранился тренд на снижение, наблюдаемый с начала 2016 года», — констатируют в ЦБ.

Одновременно с этим в Центробанке отмечают рост числа тех, кто уверовал в денежно-кредитную политику регулятора и его способность достичь цели по инфляции в 4% к концу этого года. Так доля респондентов, высказавшихся в пользу снижения темпов роста цен до установленного таргета, возросла в прошлом месяце на 5 п.п. — до 23%, то есть почти четверти опрошенных). Это максимальное значение за всю историю наблюдений.

«Кроме того, снизилась доля считающих, что в 2017 году инфляция окажется заметно выше целевого уровня - на 7 п.п., до 57%», — говорится в материалах ЦБ.