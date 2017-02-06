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Роспотребнадзор предложил приравнять вейпы и кальяны к сигаретам

По мнению главы ведомства, на курение этих устройств должны распространяться те же правила и ограничения, как и на обычный табак

Курение кальянов, вейпов и электронных сигарет вскоре может быть регламентировано теми же правилами и ограничениями, что и курение обычных сигарет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее ведомство выступило за ограничения и запрет на курение табака и других продуктов с использованием кальяна, сообщает ОТР со ссылкой на «РИА Новости».

Попова заявила, что работа над законопроектом уже завершена и он готов к внесению в Госдуму. В ведомстве его полностью поддерживают. Попова также отметила, что за распространением данных устройств стоит табачное лобби.

Ранее в Мосгордуме и комитете Госдумы по охране здоровья поддержали ограничение на курение вейпов.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Роспотребнадзор предложил приравнять вейпы и кальяны к сигаретам

По мнению главы ведомства, на курение этих устройств должны распространяться те же правила и ограничения, как и на обычный табак

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