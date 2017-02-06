Минсельхоз ограничит поставки иностранных виноматериалов

Министерство сельского хозяйства РФ разрабатывает меры по ограничению импорта виноматериалов, сообщил замглавы ведомства Евгений Громыко в понедельник на открытии выставки «Продэкспо» в Москве.

«Речь идет о возможных ограничительных мерах, которые мы намерены предпринять, чтобы сократить поставки импортных виноматериалов в РФ», — приводит «Интерфакс» слова замминистра.

Он также отметил, что вместе с поставками виноматериалов в Россию попадает и другая продукция, которая потом трансформируется в продукцию неизвестного происхождения.

При этом руководство ведомства намерено обязать производителей вина указывать страну происхождения винограда. «Потребители должны иметь более полную информацию и сравнивать качество продукта», — заявил Евгений Громыко.

Кроме того, замминистра сообщил, что в 2016 году в РФ была увеличена закладка виноградников до 5 тыс. га, а в 2016 году ее планируется нарастить до 6 тыс. га.