Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Минсельхоз ограничит поставки иностранных виноматериалов

По словам замминистра сельского хозяйства РФ Евгения Громыко, эти меры направлены на предотвращение производства продукции неизвестного происхождения

Министерство сельского хозяйства РФ разрабатывает меры по ограничению импорта виноматериалов, сообщил замглавы ведомства Евгений Громыко в понедельник на открытии выставки «Продэкспо» в Москве.

«Речь идет о возможных ограничительных мерах, которые мы намерены предпринять, чтобы сократить поставки импортных виноматериалов в РФ», — приводит «Интерфакс» слова замминистра.

Он также отметил, что вместе с поставками виноматериалов в Россию попадает и другая продукция, которая потом трансформируется в продукцию неизвестного происхождения.

При этом руководство ведомства намерено обязать производителей вина указывать страну происхождения винограда. «Потребители должны иметь более полную информацию и сравнивать качество продукта», — заявил Евгений Громыко.

Кроме того, замминистра сообщил, что в 2016 году в РФ была увеличена закладка виноградников до 5 тыс. га, а в 2016 году ее планируется нарастить до 6 тыс. га.

Читайте также:

В Китае полюбили русскую водку

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Минсельхоз ограничит поставки иностранных виноматериалов

По словам замминистра сельского хозяйства РФ Евгения Громыко, эти меры направлены на предотвращение производства продукции неизвестного происхождения

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке