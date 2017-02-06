Минсельхоз ограничит поставки иностранных виноматериалов

По словам замминистра сельского хозяйства РФ Евгения Громыко, эти меры направлены на предотвращение производства продукции неизвестного происхождения
Министерство сельского хозяйства РФ разрабатывает меры по ограничению импорта виноматериалов, сообщил замглавы ведомства Евгений Громыко в понедельник на открытии выставки «Продэкспо» в Москве.
«Речь идет о возможных ограничительных мерах, которые мы намерены предпринять, чтобы сократить поставки импортных виноматериалов в РФ», — приводит «Интерфакс» слова замминистра.
Он также отметил, что вместе с поставками виноматериалов в Россию попадает и другая продукция, которая потом трансформируется в продукцию неизвестного происхождения.
При этом руководство ведомства намерено обязать производителей вина указывать страну происхождения винограда. «Потребители должны иметь более полную информацию и сравнивать качество продукта», — заявил Евгений Громыко.
Кроме того, замминистра сообщил, что в 2016 году в РФ была увеличена закладка виноградников до 5 тыс. га, а в 2016 году ее планируется нарастить до 6 тыс. га.
Читайте также: