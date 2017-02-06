Плату за парковку в Нижнем Новгороде подняли в два раза

В Нижнем Новгороде повысили стоимость платной парковки на улице Рождественской. Теперь за час придется заплатить 50 рублей вместо 20.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов заявил, что тариф в 20 рублей действовал во время тестового режима ввода парковок.

В ближайшее время горадминистрация намерена ввести абонементы для горожан, которые активно пользуются парковкой. Скидка для тех, кто приобретет месячный абонемент, составит 30%, трехмесячный абонемент - 40%, годовой – 50%, сообщает НИА «Нижний Новгород».

Сообщается, что в выходные и праздничные дни парковки в городе работают бесплатно.