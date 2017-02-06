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Часть работников закрытой Roshen устроит старооскольская «Славянка»

Руководство предприятия готово оплачивать экс-работникам фабрики Петра Порошенко съем жилья

Официальное извещение от руководства кондитерской фабрики Roshen о массовом увольнении персонала поступило в центр занятости Липецка.

С апреля уволенными будут числиться 697 человек, сообщает ресурс GOROD48.

Между тем трудоустроить специалистов изъявило желание руководство кондитерской фабрики «Славянка» из Старого Оскола. Там даже не исключают оплаты аренды жилья будущих сотрудников в Старом Осколе, сообщил директор Липецкого городского центра занятости Олег Фирсов.

Также бывших работников фабрики Петра Порошенко готовы принять на работу на открывающемся в ОЭЗ «Липецк» заводе «Белая дача». Там будут производить картофель фри.

Как писали «Известия», о планах по полной остановке завода в Липецке украинская корпорация Roshen заявила 20 января. Там объясняли это решение экономическими и политическими трудностями.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Часть работников закрытой Roshen устроит старооскольская «Славянка»

Руководство предприятия готово оплачивать экс-работникам фабрики Петра Порошенко съем жилья

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