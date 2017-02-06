Кандидатов в президенты ограничат Госдумой

ЛДПР предлагает ограничить список кандидатов в президенты представителями четырех политических партий, допущенных к распределению депутатских мандатов. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты Иван Лебедев, Ярослав Нилов и Александр Диденко.

Проект вносит изменения в федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах Президента Российской Федерации».

Сейчас баллотироваться в президенты можно либо от политической партии, либо в порядке самовыдвижения. По мнению авторов документа, данная норма неактуальна, так как партии, не прошедшие в парламент, не могут заручиться широкой поддержкой граждан и «запутывают избирателей».

«Среди таких политических партий появляются и так называемые однодневки, то есть партии, которые образовываются перед выборами и пытаются на этом сделать себе рекламу, особенно в преддверии выборов депутатов Государственной думы. Но, не имея успеха, как правило, они быстро исчезают с политической арены сразу после выборов. Некоторые партии, выдвигая своих кандидатов, преследуют цель получения компенсации из федерального бюджета», — говорится в пояснительно записке в законопроекту.

Парламентарии предлагают предоставить право выдвижения кандидатов только политическим партиям, федеральные списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов по результатам последних, предшествующих выборам Президента выборах депутатов Госдумы.



В настоящее время Минюстом России зарегистрировано 76 политических партий, потенциально имеющих право выдвинуть своих кандидатов.



«Предлагаемая система выборов будет способствовать экономии средств, выделяемых на проведение выборов и компенсации партиям», — отмечается в пояснительной записке к проекту.