В общежитии в Амурской области образовались ледяные сталагмиты

В течение нескольких лет подъезды одного из общежитий Николаевска-на-Амуре превращаются в ледяные пещеры. Из-за ветхости здания вода протекает через перекрытия не только зимой, но и летом. Администрация города Амурской области в курсе ситуации, но сталагмиты продолжают появляться, сообщает ИА AmurMedia.



На данный момент в общежитии живут люди. Здание не считается аварийным. У жильцов есть горячая и холодная вода, но все канализационные стояки необходимо заменить. Вода медленно течет по швам труб, в результате возникают ледовые образования.

Власти планируют отремонтировать здание за 1,7 рублей. Расселение намечено на лето 2017 года.