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В общежитии в Амурской области образовались ледяные сталагмиты

Зданию уже несколько лет требуется ремонт

В течение нескольких лет подъезды одного из общежитий Николаевска-на-Амуре превращаются в ледяные пещеры. Из-за ветхости здания вода протекает через перекрытия не только зимой, но и летом. Администрация города Амурской области в курсе ситуации, но сталагмиты продолжают появляться, сообщает ИА AmurMedia.

На данный момент в общежитии живут люди. Здание не считается аварийным. У жильцов есть горячая и холодная вода, но все канализационные стояки необходимо заменить. Вода медленно течет по швам труб, в результате возникают ледовые образования. 

Власти планируют отремонтировать здание за 1,7 рублей. Расселение намечено на лето 2017 года.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

В общежитии в Амурской области образовались ледяные сталагмиты

Зданию уже несколько лет требуется ремонт

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