Жительница Брянска отсудила деньги у туроператора за испорченный отдых

Жительница Унечи Брянской области отсудила у турфирмы деньги за испорченный отдых. Агентство обязали ей выплатить стоимость неиспользованных трех дней отдыха в размере 14,2 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда в 20 тыс. рублей и штраф – 17 тыс. рублей. В общей сложности туроператор заплатит более 51,3 тыс. рублей.

В прошлом году семья купила в одном из турагентств путевки на отдых в Тунис. В стоимость тура входил и авиаперелет. Из-аза неверно указанных электронных авиабилетах они опоздали к самолету в аэропорт Домодедово.

В Тунис они улетели уже следующим рейсом. При этом вместо восьми дней провели на отдыхе всего лишь пять, пишет NASHBRYANSK.RU.