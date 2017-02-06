Во Владивостоке пассажирам пришлось толкать заглохший автобус

Жителям острова Русский пришлось толкать заглохший автобус до тех пор, пока он не завелся. Как рассказал ИА PrimaMedia местный блогер Денис Ясинков, во Владивостоке именно эта машина уже давно известна. Очень старый автобус, который пыхтит и дымит, называют «Горыныч».

Транспортное средство постоянно глохнет, причем выхлопы попадают внутрь салона, где находятся пассажиры. По словам блогера, в новогодние праздники у этого автобуса отказали тормоза, и он врезался в автомобиль. А на днях «Горыныч» улетел в кювет.

