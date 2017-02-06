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Понедельник,
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Минфин: госдолг России вырос больше чем на 4 трлн рублей за 4 года

К концу 2017 года он может составить 14,7% ВВП, а на конец 2019 года увеличиться до 15,7% ВВП

Ежегодно государственный долг России увеличивался на 1% ВВП. В период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016 года госдолг РФ увеличился с 7,5 трлн рублей (10,6% ВВП) до 11,1 трлн рублей (13,2% ВВП).

Отношение государственного долга России к ВВП к концу 2017 года может составить 14,7% ВВП, а на конец 2019 года увеличиться до 15,7% ВВП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ «Основные направления долговой политики Минфина на 2017-2019 гг.», опубликованный Министерством финансов РФ.

К концу текущего года 4,5% составит доля расходов на обслуживание государственного долга страны в общем объеме федерального бюджета. К концу 2019 года, по прогнозам министерства, доля увеличится до 5,4%. Как сообщает «Русская планета», по итогам ушедшего 2016 года государственный долг России составил 11,1 трлн рублей, или 13,2% ВВП.

Как подчеркивает Минфин, общий объем долговой нагрузки к началу 2017 года находился, по мировым стандартам, в умеренном значении - менее 15% ВВП.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Минфин: госдолг России вырос больше чем на 4 трлн рублей за 4 года

К концу 2017 года он может составить 14,7% ВВП, а на конец 2019 года увеличиться до 15,7% ВВП

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