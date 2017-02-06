УФАС завело дело против торговых сетей Татарстана из-за цен на гречку

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану возбудило административное дело в отношении нескольких торговых сетей из-за роста цен на гречневую крупу. Об этом сообщили пресс-службе антимонопольного ведомства.

В частности, дело завели против ООО «Ашан», АО «Тандер», ООО «Бахетле-1», ЗАО «ТД «Перекресток» и ООО «Агроторг». В действиях торговых сетей было обнаружено нарушение ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции КоАП РФ. Причиной возбуждения дела стали неоднократные жалобы, поступающие от местных жителей.

«Один из обратившихся в УФАС заявил, что в гипермаркете «Ашан» цены на крупу повысились «почти в два раза и меньше, чем за неделю — с 56 рубktq за килограмм до 97 рублей», — цитирует заявление ведомства ProKazan.ru.

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