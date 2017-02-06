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США поддерживают действия ФРГ и Франции по урегулированию в Донбассе

Об этом заявил представитель МИД Германии Мартин Шефер

Администрация Дональда Трампа поддерживает действия Германии и Франции по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений. Об этом заявил журналистам в Берлине представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль встретился с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном в ходе визита в Вашингтон на прошлой неделе

«В ходе переговоров они дали понять, что одобряют посреднические усилия Германии и Франции», — приводит слова Шефера Bloomberg.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

США поддерживают действия ФРГ и Франции по урегулированию в Донбассе

Об этом заявил представитель МИД Германии Мартин Шефер

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