США поддерживают действия ФРГ и Франции по урегулированию в Донбассе

Администрация Дональда Трампа поддерживает действия Германии и Франции по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений. Об этом заявил журналистам в Берлине представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль встретился с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном в ходе визита в Вашингтон на прошлой неделе

«В ходе переговоров они дали понять, что одобряют посреднические усилия Германии и Франции», — приводит слова Шефера Bloomberg.