Вторая молодость «Пиковой дамы»

Фото: пресс-служба театраоперы и балета им. М. Джалиля

На три недели Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля стал центром притяжения для поклонников оперного искусства. Старейший из ныне существующих в России оперных форумов — Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина — отметил свое 35-летие премьерой «Пиковой дамы» Чайковского в постановке народного артиста России Юрия Александрова. За дирижерский пульт встал маэстро Марко Боэми (Италия).

— Главным персонажем у нас стала графиня, «пиковая дама», — уточнил режиссер Юрий Александров. — Она олицетворяет темные силы, зреющие в душе Германа.

Сценография в прочтении Виктора Герасименко решена одновременно и классически, и «модерново». Художник активно заполняет пространство сцены декорациями и видеоинсталляцией. Перед зрителями появляются бальная зала с гобеленами и картинами старых мастеров, мраморные стены дворца, набережная Невы и парк с оголенными деревьями.

Фото: пресс-служба театра оперы и балета им. М.Джалиля

— Сценическое оформление поделено на три истории: «Петербург», «Сны» и «Карточная игра», — рассказал художник. — Задача — воссоздать атмосферу города на Неве во всей ее двойственности, передать противоречие возвышенной красоты и гибельной мрачности.

Сумрака спектаклю добавляет графиня, которую вывозит на троне ее свита. Старуха осьмидесяти лет, как писал Пушкин, по задумке режиссера предстанет перед Германом в образе прекрасной дамы, словно сошедшей с портрета в ее доме...

На фестивале «Пиковую даму» дали дважды. Партию Графини исполнили солистка Большого театра Татьяна Ерастова и солистка театра «Новая Опера» Александра Саульская-Шулятьева. В роли Германа выступили Сергей Поляков («Новая Опера») и Николай Ерохин из Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Фото: пресс-служба театра оперы и балета им. М.Джалиля

Приглашать звезд стало для казанцев традицией. 35 лет назад Рауфаль Мухаметзянов, только пришедший руководить Театром оперы и балета, решил проблему полупустых залов, придумав оперный фестиваль. В 1982 году провели первый. С тех пор на фестивальную сцену выходили Ирина Архипова, Валерий Гергиев, Елена Образцова, Владимир Васильев, Артур Эйзен, Владислав Пьявко, Владимир Маторин, Любовь Казарновская, Мария Биешу и Альбина Шагимурова.



— Основу фестивальной афиши составляют собственные постановки нашего театра, но все главные партии в спектаклях исполняются приглашенными солистами — ведущими оперными певцами России и мира, — рассказал Рауфаль Мухаметзянов. — Эта модель фестиваля работает по сей день и удерживает интерес зрителей.



Фото: пресс-служба театра оперы и балета им. М.Джалиля

Стратегически верный ход руководства театра сработал. В оперу стал ходить зритель. Теперь, чтобы попасть на спектакли, надо успеть приобрести билеты в первые дни продажи. Самый дорогой — на премьеру «Пиковой дамы» — стоил 3 тыс. рублей.

В театре всегда аншлаги. Переступив порог, зрители сразу получают эстетическое удовольствие. Красный бархат, золото, лепнина, хрустальные люстры, наборный паркет — серьезные вложения в искусство. Но одним ремонтом публику не удержишь. Нужны хорошие спектакли, и они есть.

— В афише театра представлены шедевры русской и западноевропейской классики, а также лучшие образцы национального репертуара, — продолжает директор. — Здесь органично существуют спектакли в стиле «большой оперы» и авторские постановки.

Фото: пресс-служба театра оперы и балета им. М.Джалиля

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Как говорит Мухаметзянов, татарский театр работает по синтетической модели. Он не боится стать «музеем», ставя классические спектакли, и прослыть ниспровергателем традиций, привлекая авангардных постановщиков.

На XXXV Шаляпинском фестивале покажут 11 спектаклей, в том числе оперы «Травиата», «Риголетто», «Аида», «Борис Годунов», «Трубадур», «Севильский цирюльник», «Турандот». Завершится форум 20 февраля гала-концертом звезд сцены. Перед зрителями выступят Василий Ладюк («Новая Опера»), Елена Максимова (Венская опера), Рональд Самм (Великобритания), Михаил Казаков (Большой театр), Екатерина Гончарова, Ахмед Агади, Сергей Скороходов (Мариинский театр), Сергей Ковнир (Национальная Опера Украины), Гульнора Гатина (ТАГТОиБ) и Марко Боэми (Италия).

