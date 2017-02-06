Меркель выдвинута на пост канцлера Германии

Ангела Меркель официально выдвинута на должность канцлера Германии. Ее кандидатуру выдвинула партия Христианско-социальный союз (ХСС), пишет немецкая газета Bild.



Сама Меркель возглавляет партию Христианско-демократический союз (ХДС). Теперь же она является кандидатом и от ХСС на этот пост.



Выборы в бундестаг Германии пройдут в сентябре 2017 года. После этого в ФРГ будет сформировано новое правительство и выбран канцлер Германии.



Сама Меркель ранее заверила, что готова снова занять должность канцлера. Если она победит, то это станет ее четвертым сроком на этом посту.

