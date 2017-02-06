Расходы на ЧМ-2018 увеличены на 19,1 млрд рублей

На 19,1 млрд рублей увеличены расходы на подготовку к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщает портал правовой информации.

Соответствующее постановление уже принято правительством. Таким образом, общая сумма расходов на реализацию программы по подготовке и проведению ЧМ-2018 составила 638 млрд 842,6 млн рублей. Как сообщает «Спорт-Экспресс», 350 млрд 451,1 млн рублей было выделено из федерального бюджета, 92 млрд 212,2 млн рублей выделили из бюджета субъектов федерации. Еще 196 миллиардов 179,3 миллиона будет выделено юридическими лицами.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

