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Расходы на ЧМ-2018 увеличены на 19,1 млрд рублей

Общая сумма расходов на реализацию программы по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу составила 638 млрд 842,6 млн рублей

На 19,1 млрд рублей увеличены расходы на подготовку к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщает портал правовой информации.

Соответствующее постановление уже принято правительством. Таким образом, общая сумма расходов на реализацию программы по подготовке и проведению ЧМ-2018 составила 638 млрд 842,6 млн рублей. Как сообщает «Спорт-Экспресс», 350 млрд 451,1 млн рублей было выделено из федерального бюджета, 92 млрд 212,2 млн рублей выделили из бюджета субъектов федерации. Еще 196 миллиардов 179,3 миллиона будет выделено юридическими лицами.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Расходы на ЧМ-2018 увеличены на 19,1 млрд рублей

Общая сумма расходов на реализацию программы по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу составила 638 млрд 842,6 млн рублей

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