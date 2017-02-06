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Россияне снижают долговую нагрузку

По итогам 2016 года каждый 10-й заемщик отдавал по кредитам более половины дохода

Доля заемщиков, которые тратили на погашение кредитов более 50% от своих ежемесячных доходов, сократилась за два года на 3,9 процентного пункта — до 9,8% по итогам 2016-го. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Причина снижения долговой нагрузки на граждан кроется в снижении банками уровня одобрения заявок на ссуды, объясняют эксперты.

В прошлом году доля заемщиков с показателем долговой нагрузки выше 50%, то есть когда более половины ежемесячных доходов приходится на обслуживание кредитов, сократилась до 9,8% с 13,7% по сравнению с 2014-м. Наиболее серьезные изменения отмечены у самых «закредитованных» заемщиков, которые тратят на свои займы свыше 60%. За два года показатель опустился на 3,3 п.п. — до 4,6%, говорится в материалах НБКИ.

«В последние годы банки серьезно снизили свой аппетит к риску, и, как мы видим, это приводит к положительным результатам. Доля самых «проблемных» заемщиков сокращается», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Действительно, взять кредит становится всё сложнее, поэтому всё меньше россиян получают одобрения заявок на займы. Как писали «Известия», в прошлом году ссуды смогли получить лишь 10% граждан, подавших заявление на предоставление займа. При этом доля одобренных заявок уменьшилась на 2 п.п. по сравнению с 2015 годом.

Однако розничное кредитование в прошлом году всё же показало слабый рост. Банковский портфель за год увеличился на 1,1% — до 132 млрд рублей. Позитивная динамика была обеспечена преимущественно ипотекой. Как писали ранее «Известия», доля кредитов на покупку жилья в структуре розничных портфелей банков выросла к началу этого года до 33%, прибавив более 3 п.п. за год. За два года динамика оказалась еще более внушительной — плюс 8,3 п.п.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Россияне снижают долговую нагрузку

По итогам 2016 года каждый 10-й заемщик отдавал по кредитам более половины дохода

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