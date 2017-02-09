Курить в неположенных местах стали на 40% реже

Количество нарушителей антитабачного закона за прошлый год сократилось на 41%, свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Соблюдение закона, видимо, сказывается на количестве перекуров: продажи сигарет в 2016-м тоже сократились, правда, только на 5%.

В 2016 году инспекторы Роспотребнадзора выявили 12,5 тыс. нарушителей «антитабачных» статей Административного кодекса, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Это на 41% меньше, чем годом ранее, когда к ответственности привлекли 17,2 тыс. нарушителей. При этом количество юрлиц-нарушителей увеличилось — в 2016 году их было 1877 против 1784 в 2015-м.

В Роспотребнадзоре уточнили, что речь идет о нарушителях четырех «антитабачных» статей Административного кодекса: 6.24 («Курение в неположенном месте»), 6.25 («Несоблюдение требований к знаку о запрете курения и курилкам»), 14.3.1 («Стимулирование продаж и реклама табака») и 14.53 («Несоблюдение антитабачных запретов в торговле»).

Общая сумма выписанных штрафов за 2016 год составила 121,5 млн рублей, рассказали в Роспотребнадзоре. Годом ранее собрали 142,7 млн рублей.

При этом количество проданных в России сигарет в прошлом году сократилось на 5% относительно 2015-го, рассказала директор по работе с глобальными компаниями «Nielsen Россия» Марина Лапенкова. Это небольшое замедление относительно темпов сокращения рынка в предыдущие годы.

— Темпы падения замедлились, так как в 2015-м показатель был –7,8%. В денежном выражении продажи в 2016 году выросли на 15% за счет постоянного роста цен, — уточнила Марина Лапенкова.

По данным отраслевой ассоциации «Табакпром», сигареты в прошлом году подорожали на 18%.

Марина Лапенкова отметила, что на российском рынке сигарет по-прежнему доминируют иностранцы, хотя отечественный «Донской табак» и несколько нарастил свою долю.

— В 2016 году доля иностранных производителей составила 89,3% в натуральном и 91,7% в денежном выражении, что значительно превышает долю российских компаний, которая составляет 10,7% в натуральном и 8,3% в денежном выражении. Вместе с тем мы можем наблюдать, что локальные производители постепенно наращивают свою долю на рынке за счет привлекательной цены: в 2015 году они занимали долю в 9,4% в натуральном и 7,2% в денежном выражении, — рассказала Марина Лапенкова.

По ее словам, крупнейшим игроком на российском табачном рынке по-прежнему остается Japan Tobacco International (32% в натуральном выражении), вслед за ним идут Philip Morris International (27%) и British American Tabacco (23%). Замыкают топ-5 «Донской табак» (8%) и Imperial Tobacco (6%).

Информацию о сокращении потребления сигарет россиянами в прошлом году подтверждают и в табачных компаниях.

— Согласно отчету о результатах деятельности компании за 2016 год, объем отгрузок компании в России за 2016 год составил 79,651 млрд штук сигарет. В 2015 году аналогичный показатель составлял 84,442 млрд штук, — рассказали в пресс-службе аффилированных компаний Philip Morris International в России.

В «Донском табаке» отметили, что за 2016 год объем производства вырос на 9%, причем большая часть сигарет дополнительного объема отправилась на экспорт.

— Объем продаж на российском рынке снизился в 2016 году, однако за счет экспортных продаж компания смогла увеличить общий показатель на 7%, — сообщили в пресс-службе «Донского табака».

В JTI и BAT не смогли предоставить данных о производстве и выручке до публикации официальных отчетов компаний. В ITG не ответили на запрос «Известий».

Аналитик табачного рынка Вадим Желнин отмечает, что статистика говорит о снижении темпов сокращения продаж сигарет в России: еще за 2013–2014 годы этот рынок потерял 17%.

— В основном сокращается объем потребления на одного курильщика, повально привычку никто не бросает. Сокращению способствуют рост цен на сигареты и вынужденная дисциплинированность из-за антитабачного закона: теперь очень много мест, где нельзя курить, — объяснил Вадим Желнин.

Он добавил, что россияне по-прежнему курят больше европейцев.

— У нас сейчас количество сигарет на одного курильщика только приблизилось к 20 штукам в день, а в Европе редко достигает 15. Чтобы достигнуть европейских 15 сигарет в день, рынок должен сократиться еще на 20%, — отметил Вадим Желнин.

