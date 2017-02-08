Маркировка может быть введена только для отдельных лекарств

Обязательную маркировку в целях защиты от подделок могут ввести только для жизненно необходимых лекарств, причем стоимостью «от определенной суммы». Это обсуждалось на заседании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в конце января, рассказали «Известиям» участники совещания. На нем называлась граница стоимости от 500 рублей: лекарства дешевле предложено не снабжать дополнительной степенью защиты.



Идея маркировать специальными метками не все лекарства, а только дорогие обсуждалась ЕЭК в январе на рабочей встрече с бизнес-сообществами Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Об этом «Известиям» рассказали два участника совещания. По их словам, также на встрече обсуждался вопрос типа маркировки (пока что в России производители тестируют маркировку QR-кодом). Пока нет окончательного решения, каким именно образом лучше помечать лекарства, но уже сейчас понятно, что система должна отличаться от той, которая используется в чипировании меховых изделий.



В случае с лекарствами считывать каждый чип с коробки слишком трудоемко. Поэтому сейчас рассматривается вариант, при котором маркированные медикаменты смогут проходить через специальную раму-сканер, в результате чего информация будет считываться автоматически. Такое возможно в случае использования радиочастотных меток — RFID-чипов. Каждый такой чип стоит минимум 15–20 рублей, что даст весомую прибавку в цене дорогих медикаментов. Поэтому в ЕЭК предложили маркировать RFID-чипами лишь лекарства стоимостью от 500 рублей.

Как уже сообщали «Известия», ранее представители фармацевтического сообщества предсказывали подорожание лекарственных препаратов до 20%, в случае введения обязательной маркировки лекарств. Такие расчеты привела исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

Пилотный проект по маркировке лекарств уже запущен 1 февраля. Как ранее сообщал Минпромторг, эксперимент должен продлиться до конца года, а с 1 января 2018 года маркировка уже должна стать обязательной.



По мнению президента Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, чтобы не допустить глобального подорожания лекарств, маркировка препаратов дороже 500 рублей — разумное решение.

— Понятно, что если цена лекарства более 500 рублей, то в процентном соотношении наценка будет меньше. А если препарат стоит, например, 10 рублей, даже если столько же будет стоить маркировка, то, по сути, подорожание будет в два раза. Кроме того, подделывают больше дорогие лекарства. Потому что подделывать дешевые лекарства не так выгодно, — рассказал эксперт.

Глава «Аптечной гильдии» Елена Неволина не разделяет мнение, что чипировать стоит только дорогие лекарства стоимостью выше 500 рублей, так как опасается массовых подделок в секторе «дешевых препаратов».

— Как показывает практика, подделываются не то, что дорого стоит, а то, что пользуется высоким спросом. И здесь ограничивать маркировкой только препараты стоимостью свыше 500 рублей не совсем правильно. Но на первом этапе, конечно, лучше отмаркировать дорогие препараты. И если пилотный проект даст положительную динамику и прекратится вброс, выпуск незарегистрированных изделий, то потом можно отобрать для маркировки препараты, которые пользуются высоким спросом у населения. Это могут быть и антибиотики, назначаемые врачами, и противопростудные средства, которые востребованы в период сезонных заболеваний, — заявила Неволина.

Представитель «Аптечной сети 36,6» Алексей Киселев-Романов отметил, что в сегменте жизненно необходимых препаратов больше тех, которые стоят менее 500 рублей.

— В первую очередь это связанно с тем, что цены на эти лекарства устанавливает государство. Соответственно, розничные цены на эти препараты практически вообще не растут; это такие классические средства, которые есть во всех аптеках. И, естественно, они ориентируются на широкий сегмент, то есть любая бабушка в любой деревне может прийти и из этого списка что-то купить. Это не какие-то дорогие оригинальные препараты из Штатов или из Европы, — сказал Киселев-Романов.

