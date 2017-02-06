Меркель назвала своим лозунгом стабильность и порядок в ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель, повторно выдвинутая на должность главы государства от партии Христианско-социальный союз ХСС, заявила, что основной ее целью является достижение порядка и стабильности в стране. Об этом она сообщила в понедельник на пресс-конференции в Мюнхене.

«Мой лозунг — надежность, стабильность, порядок», — приводит Bloomberg слова канцлера ФРГ.



Вместе с тем Ангела Меркель отметила, что предстоящие выборы в стране будут непростыми, о чем свидетельствуют результаты опросов. «Это будет самая трудная кампания, какую я когда-либо вела, в том числе из-за международной обстановки», — пояснила канцлер ФРГ.



При этом глава ХСС Хорст Зеехофер сообщил, что Ангела Меркель договорилась с партнерами по партийному блоку ХСС и станет единственным кандидатом на должность главы государства от ХДС и ХСС. «Германия представляет собой остров стабильности» после 11 лет при канцлере Ангеле Меркель, считает Хорст Зеехофер.

Он также отметил, что совместная предвыборная программа партий будет разработана в течение ближайших недель.

Ранее Христианско-социальный союз официально выдвинул Ангелу Меркель, возглавляющую партию Христианско-демократический союз (ХДС), на должность канцлера Германии.

Выборы в бундестаг ФРГ пройдут в сентябре 2017 года. После этого будет сформировано новое правительство и выбран канцлер Германии.

