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В Оренбуржье откроется первая в РФ телеуправляемая солнечная станция

Торжественный запуск состоится в феврале

Три новых солнечных электростанции будут открыты в Год экологии в Оренбургской области.
Торжественный пуск двух СЭС, расположенных в Грачевском и Красногвардейском районах, состоится 15–16 февраля, передает РИА «Оренбуржье».

Грачевская станция будет функционировать по новой для России технологии — без участия персонала. Управление будет осуществляться в автоматическом режиме на расстоянии, по оптическому кабелю. Это первая в РФ телеуправляемая СЭС.

В регионе в настоящее время действуют две солнечные электростанции — в Переволоцком районе и в Орске. В Год экологии начнет работу также СЭС в Соль-Илецком городском округе.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

В Оренбуржье откроется первая в РФ телеуправляемая солнечная станция

Торжественный запуск состоится в феврале

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