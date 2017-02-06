В Оренбуржье откроется первая в РФ телеуправляемая солнечная станция

Три новых солнечных электростанции будут открыты в Год экологии в Оренбургской области.

Торжественный пуск двух СЭС, расположенных в Грачевском и Красногвардейском районах, состоится 15–16 февраля, передает РИА «Оренбуржье».



Грачевская станция будет функционировать по новой для России технологии — без участия персонала. Управление будет осуществляться в автоматическом режиме на расстоянии, по оптическому кабелю. Это первая в РФ телеуправляемая СЭС.



В регионе в настоящее время действуют две солнечные электростанции — в Переволоцком районе и в Орске. В Год экологии начнет работу также СЭС в Соль-Илецком городском округе.

