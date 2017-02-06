В заповеднике «Столбы» под Красноярском ищут туриста

Поисковая операция объявлена на территории заповедника «Столбы» под Красноярском. Там ищут туриста, который ушел на прогулку еще в субботу. До сих пор с ним не могут связаться.

Как сообщает ИА FlashSiberia со ссылкой на краевое МЧС, предположительно турист пропал в районе Копьевской горы.

На данный момент уже обследовано более 14 км леса.

Агентство напоминает, что природный заповедник «Столбы» располагается на площади более чем в 47 тыс. га. Он был основан в 1925 году для сохранения природных комплексов вокруг сиенитовых останцев. Именно их и называют столбами.