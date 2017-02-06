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Центр славянских культур открыл фотовыставку «Сплетение корней»

Экспозиция посвящена природе и наиболее значимым местам Словении

Фото: Валерий Мальцев

В Центре славянских культур при Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино открылась фотовыставка «Сплетение корней», посвященная природе и наиболее значимым местам Словении.

В экспозицию вошли 20 фотографий, сделанных практически по всей стране: в Любляне, Мариборе, Рогашка-Слатине, Пиране, Птуе и других городах, а также у знаменитой Русской часовни на перевале Вршич, на родине великого словенского поэта Франце Прешерна — деревне Врба, на живописных берегах реки Савица, а также — легендарных озер Блед и Бохинь.

Выставку подготовил Валерий Мальцев — фотограф, блогер, ведущий эксперт Российской ассоциации по связям с общественностью в сфере продвижения и развития территорий.

«Культура и традиции Словении поразительно рифмуется с культурой и традициями России. Но также легко словенская история сочетается и с историей всей Европы. Вот такое сплетение гуманитарных корней — основная идея этой выставки», — рассказал автор фотоэкспозиции.

Выставка «Сплетение корней» стала стартовым мероприятием месячника Словении, во время которого состоится в том числе официальный визит президента этой страны Борута Пахора в Россию.

В 2017 году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Словенской Республикой.

Сплетение корней

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Центр славянских культур открыл фотовыставку «Сплетение корней»

Центр славянских культур открыл фотовыставку «Сплетение корней»Экспозиция посвящена природе и наиболее значимым местам Словении

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