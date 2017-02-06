Кремль ждет извинений от телекомпании Fox News за оскорбление Путина

Недопустимыми и оскорбительными назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказывания ведущего Fox News Билла О'Рейли, назвавшего Владимира Путина убийцей в ходе интервью с президентом США Дональдом Трампом. В Кремле хотели бы услышать извинения от американской телекомпании, заявил официальный представитель российского лидера.



«И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», — цитирует «РИА Новости» комментарий Дмитрия Пескова.



Журналист Билл О'Рейли спрашивал Дональда Трампа в интервью о его отношении к Владимиру Путину. Президент США ответил, что относится к российскому лидеру уважительно, что не означает, однако, поддержки во всем.

Ведущий напомнил Трампу об обвинениях, которые Запад выдвигает против Москвы, назвав Путина убийцей, пишет «Русская планета».



Трамп ответил на это, что США тоже не такая уж и невинная страна, признал, что Соединенные Штаты тоже совершили много ошибок. При этом Трамп напомнил, что он с самого начала выступал против войны в Ираке. Журналист попытался возразить, что «это были только ошибки», а не убийства.

«Но многие люди погибли. Поверьте, вокруг много убийц», — заключил Трамп.

Президент США подчеркнул, что Америке лучше ладить с Россией, чем наоборот. Трамп отметил в очередной раз, что Вашингтон и Москва могли бы взаимодействовать в борьбе с запрещенной в России организацией «Исламское государство». Американский лидер добавил, что не знает, удастся ли ему поладить с Путиным.

Дмитрий Песков не стал комментировать ответ на вопросы президента США.