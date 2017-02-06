Средний размер пенсии превысил в России 14 тыс. рублей

Пенсии россиян в 2017–2019 годах, исходя их бюджета, вырастут по фактической инфляции больше чем на 1 тыс. рублей и достигнут 15 тыс. рублей. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Он подчеркнул, что пенсии ветеранов и участников войны составят 40 тыс. рублей.

Глава ведомства также отметил, что в 2017 году размер средней пенсии составит 14 тыс. рублей.

С 1 апреля 2017 года пройдет индексация социальных пенсий на рост индекса прожиточного минимума, отметил Дроздов и добавил, что с 1 августа произойдет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров в среднем на 200 рублей, сообщает «Утро.Ру» со ссылкой на ТАСС.