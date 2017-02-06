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Режим ЧС введен в брянском поселке, где под землю ушли сарай и баня

Провал грунта диаметром 60 м произошел 3 февраля

Режим ЧС введен в поселке Вышков Брянской области, где 3 февраля баня, сарай и часть гаража ушли под землю из-за провала грунта.

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на главу администрации Вышковского городского поселения Наталья Сушенок, семьи из двух близлежащих домов самостоятельно переселились к родственникам. Рассматривается вопрос об оказании им помощи.

Она отметила, что сам провал будет засыпан. Сейчас на место происшествия, проводятся необходимые исследования грунта.

Напомним, в результате карстового провала грунта диаметром около 60 м и глубиной 15 м, произошедшим в рабочем поселке Вышков Брянской области, который располагается недалеко от границы с Белоруссией, никто не пострадал.

Обвал предположительно произошел из-за вымывания подземными водами мягких пород.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Режим ЧС введен в брянском поселке, где под землю ушли сарай и баня

Провал грунта диаметром 60 м произошел 3 февраля

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