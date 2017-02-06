Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Мирные жители уничтожили семерых боевиков ИГ в Эль-Бабе

Горожане оказали сопротивление, когда террористы попытались выгнать их из домов

Жители поселения Талтал на юге сирийского города Эль-Баб оказали сопротивление боевикам ИГ (запрещенная в России террористическая организация), когда те начали выгонять их из собственных домов. Об этом сообщает информационное агентство ANF.

Известно, что в результате столкновений убито семь террористов, также погибли три мирных жителя.

По информации журналистов, ситуация в южном Эль-Бабе вышла из-под контроля ИГ. При этом, боевики продолжают предпринимать попытки контролировать мирное население силовым путем, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Мирные жители уничтожили семерых боевиков ИГ в Эль-Бабе

Горожане оказали сопротивление, когда террористы попытались выгнать их из домов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке