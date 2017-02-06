Мирные жители уничтожили семерых боевиков ИГ в Эль-Бабе

Жители поселения Талтал на юге сирийского города Эль-Баб оказали сопротивление боевикам ИГ (запрещенная в России террористическая организация), когда те начали выгонять их из собственных домов. Об этом сообщает информационное агентство ANF.

Известно, что в результате столкновений убито семь террористов, также погибли три мирных жителя.

По информации журналистов, ситуация в южном Эль-Бабе вышла из-под контроля ИГ. При этом, боевики продолжают предпринимать попытки контролировать мирное население силовым путем, уточняет «Федеральное агентство новостей».