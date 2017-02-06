Глава МИД Венгрии заявил о провале санкций против России

Санкционный режим ЕС в отношении России оказался провальным и негативно ударил по экономике Европейского союза. Такое мнение выразил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи министров иностранных дел стран ЕС в понедельник.

«Санкционный режим в отношении России провалился экономически и политически», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Министр отметил, что ограничительные меры стали «ошибочным ответом» на присоединение Крыма к России.

«Они нанесли экономический ущерб ЕС и всем членам сообщества», — подчеркнул Сийярто.

Глава МИД Венгрии также подчеркнул, что вопрос санкций необходимо рассмотреть на ближайшем саммите ЕС.