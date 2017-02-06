Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Осужден бизнесмен, убивший в Москве юриста во время описи имущества

Суд приговорил Рашида Бозиева к 10,5 года колонии строгого режима

Хамовнический суд Москвы признал московского бизнесмена Рашида Бозиева, застрелившего при описи имущества юриста, виновным в убийстве и незаконном обороте оружия и приговорил его к 10,5 года лишения свободы, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Суд признал Бозиева виновным и приговорил к 10 годам и шести месяцам колонии строгого режима», — цитирует ТАСС представителя суда.

Отбывать наказание подсудимый будет в колонии строгого режима. Также суд обязал Бозиева выплатить компенсацию в пользу родственников убитого юриста в размере 1 млн рублей, передает телерадиокомпания «Мир».

Преступление было совершено 4 февраля 2016 года. У Бозиева, который на тот момент являлся генеральным директором компании «Энерготехмаш», был долг в размере 166,8 млн рублей. В его квартиру в жилом доме по 3-й Фрунзенской улице пришли приставы и юрист — представитель взыскателя, которые должны были описать имущество предпринимателя.

Бозиев выстрелил в представителя взыскателя. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Осужден бизнесмен, убивший в Москве юриста во время описи имущества

Суд приговорил Рашида Бозиева к 10,5 года колонии строгого режима

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Заявление Сергея Лаврова, 15-я кинопремия «Золотой орел», экспериментальная выставка японского художника в Пушкинском музее и другие события недели

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Инфографика

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

О соотношении трудоспособного и нетрудоспособного населения страны, средней продолжительности жизни и времени выхода на пенсию — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке