Осужден бизнесмен, убивший в Москве юриста во время описи имущества

Хамовнический суд Москвы признал московского бизнесмена Рашида Бозиева, застрелившего при описи имущества юриста, виновным в убийстве и незаконном обороте оружия и приговорил его к 10,5 года лишения свободы, сообщается на сайте Следственного комитета России.



«Суд признал Бозиева виновным и приговорил к 10 годам и шести месяцам колонии строгого режима», — цитирует ТАСС представителя суда.

Отбывать наказание подсудимый будет в колонии строгого режима. Также суд обязал Бозиева выплатить компенсацию в пользу родственников убитого юриста в размере 1 млн рублей, передает телерадиокомпания «Мир».

Преступление было совершено 4 февраля 2016 года. У Бозиева, который на тот момент являлся генеральным директором компании «Энерготехмаш», был долг в размере 166,8 млн рублей. В его квартиру в жилом доме по 3-й Фрунзенской улице пришли приставы и юрист — представитель взыскателя, которые должны были описать имущество предпринимателя.

Бозиев выстрелил в представителя взыскателя. От полученных ран мужчина скончался на месте.



Уголовное дело было возбуждено по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

