На помощь нейрохирургам пришли рекламные технологии

В Федеральном медицинском биофизическом центре им. А.И. Бурназяна ФМБА России начали проводить уникальные операции по удалению гематом у пациентов, перенесших кровоизлияние в головной мозг. Особенность этих хирургических вмешательств в том, что они малоинвазивные — не требуют расширенных трепанаций и почти не травмируют ткани мозга. В результате у пациентов быстро восстанавливаются утраченные функции, легко проходит послеоперационный период. Достичь таких результатов позволяет инструмент, изобретенный нейрохирургом центра, заведующим Центром нейрохирургии и сосудистой неврологии Максимом Семеновым.

Геморрагический инсульт, при котором происходит кровоизлияние в мозг, — это довольно распространенное явление. На него приходится 20–25% всех случаев инсульта. Образовавшийся сгусток крови создает давление на ткани мозга и пережимает находящиеся в них сосуды. В итоге нарушается питание мозга, что приводит к большим потерям в жизнедеятельности организма пациента. Поэтому основной принцип борьбы с геморрагическим инсультом — это удаление гематомы. Однако хирургическое вмешательство традиционными способами может еще больше травмировать мозг, чем сам инсульт. Такие пациенты чаще всего становятся глубокими инвалидами. Раньше этот риск был необходим для спасения жизни. Внедрение портальной системы позволило свести его к минимуму.

«Устройство для удаления гипертензивных внутримозговых гематом» — под таким названием запатентован инструмент — выглядит довольно просто: это прозрачная трубка диаметром 10 мм и длиной чуть больше 10 см. В ней фиксируется стержень с конусовидным наконечником, с помощью которого раздвигаются волокна мозга при введении инструмента в определенные анатомические зоны. Затем стержень вынимается, и через образовавшийся порт нейрохирург может проводить операцию на достаточно большой глубине, не боясь задеть окружающие ткани.

— Порт диаметром в 1 см способен предоставить хирургу доступ к гематоме любой локализации, не повреждая структуры мозга, — рассказал «Известиям» Максим Семенов. — Для операции используются участки, где отсутствуют функциональные зоны. Это проводящие пути, строение которых не сетчатое, как у остальных тканей мозга, а волокнистое. Они уже давно известны и описаны в трудах по нейрохирургии и неврологии.

По словам нейрохирурга, порт, введенный в эти зоны, раздвигает волокна, повреждая их лишь незначительно. После удаления порта эти структуры легко восстанавливаются.

— Мы провели серию анатомических исследований и выявили области, через которые предпочтительнее вводить порт. Их две: в лобной и теменной части головы, — уточнил Максим Семенов.

Помимо малой травматичности для головного мозга основное достоинство инструмента в скорости его установки.

— Чтобы поставить порт, нужно всего три минуты. Это в разы быстрее, чем при выполнении обширного костнопластического доступа и расширенных трепанаций для микрохирургического доступа. Сокращение времени операции очень важно для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии и имеющих сопутствующую патологию. Я делаю двухсантиметровый надрез на коже, сантиметровое фрезевое отверстие в кости и через него ввожу трубку. После операции удаляю порт, прикрываю отверстие пластиной, накладываю два шва. При этом практически нет кровопотери, шов заживает очень быстро, — отметил Максим Семенов.

Аналоги и прототипы устройства для удаления внутримозговых гематом имеются за рубежом, но тоже появились относительно недавно. Например, в 2013 году похожий продукт был зарегистрирован в США. Российская разработка велась с 2011 года независимо от действий западных ученых. Методику Максим Семенов «подсмотрел» в спинальной нейрохирургии, где сейчас очень популярно эндоскопическое удаление грыж пояснично-крестцового и шейного отделов позвоночника. Для операции используются похожие порты. Так родилась идея применить этот метод для головного мозга.

Сначала порт был металлический. Его выточил простой токарь машиностроительного завода. Однако вскоре обнаружилось, что непрозрачный порт не позволяет визуализировалась гематому в достаточной степени. Поэтому решили сделать трубку из метилметакрилата — это единственный пластик, разрешенный к применению в нейрохирургии.

— Попробовали напечатать инструмент на 3D-принтере в МГУ, — продолжил рассказ Максим Семенов. — Но оказалось, что при такой технологии метилметакрилат теряет прозрачность материала и приобретает хрупкость. Тогда мне пришло в голову использовать стеклопластик, и я заказал трубку на заводе по производству люминесцентной рекламы. Прозрачная трубка не так долговечна, как металлическая (за несколько процедур теряет прозрачность из-за царапин), но она поддается стерилизации. Я предпочитаю менять порт через 5–6 операций, благо цена позволяет.

Себестоимость российского инструмента — около 300 рублей. Аналогичная американская система стоит примерно €200. По словам Максима Семенова, высокая цена импортной системы объясняется комплектацией. Американские производители предлагают набор портов разного диаметра, хотя для качественной операции достаточно одного.

Заявка на оформление патента на усовершенствованное устройство с прозрачным портом подана в январе 2017 года. Но операции с помощью нового устройства Максим Семенов проводит уже несколько лет — с 2012 года, когда методика была опробована на базе Научного центра неврологии. С тех пор по новому методу нейрохирург прооперировал более ста человек.

Группа пациентов, которым показана такая операция, многочисленна. Сложность состоит в том, что геморрагические инсульты обычно бывают очень тяжелые, сами по себе приводящие к инвалидизации. Поэтому далеко не каждого пациента можно вылечить даже с помощью операции. Но в некоторых случаях хирургическое вмешательство с использованием портальной системы значительно ускоряет процесс выздоровления.



Возрастных ограничений для этой операции нет, хотя, по наблюдениям медиков, молодые люди восстанавливаются более полноценно. Хирургическое вмешательство наиболее эффективно в острой стадии (в первые дни после инсульта). Новый инструмент также можно применять при удалении других кровоизлияний, не связанных с патологией сосудов (артериальные аневризмы, артериовенозные мальформации и др.).